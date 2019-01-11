В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект о запрете оскорбления властей в интернете, не поддержав принятие законопроекта в данной редакции.

С самой концепцией недопущения оскорбления властей в интернете «можно работать», сообщил RNS замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин

«В заключении сказано, что Минкомсвязи не поддерживает законопроект в данной редакции. Прежде всего нас смущает возможность расширенного толкования прописанных норм. Что касается самой концепции, то с ней, по нашему мнению, можно работать», — сообщил RNS Алексей Волин, отвечая на вопрос о заключении министерства на законопроект.

По его словам, Минкомсвязь направила свой отзыв в начале января.