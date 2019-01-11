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Автомобильную дорогу заблокировали тюлени 

Рамблер 16 минут назад
В канадском городе Роддиктон на острове Ньюфаундленд заблокирована единственная автодорога. Дело в том, что в городе обосновались тюлени. В это время года они мигрируют из Арктики, перебираясь в южные регионы, и часто выходят на берег острова Ньюфаундленд. Так произошло и на этот раз: десятки заблудившихся животных перекрыли дорогу, а два неосторожных тюленя, к сожалению, уже попали под колёса проезжавших по магистрали автомобилей. Жители города рассказывают, что тюлени оккупировали не только парки, но и парковки и даже дворы. Специалисты говорят, что существует только один способ спасти потерявшихся животных от гибели — перенести их обратно к воде.
Общество , Видео , Происшествия
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