ОНФ выяснит, почему родители дают детям в школу домашнюю еду

Общероссийский народный фронт в январе проведет опрос среди родителей школьников, чтобы выяснить, почему они дают ребенку в школу домашнюю еду, а также обсудит ситуацию с экспертами и Роспотребнадзором , сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетту.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что российским школьникам нельзя будет приносить с собой продукты и блюда, приготовленные дома, такой запрет содержится в проекте новых СанПиНов по организации детского питания, разработанных Роспотребнадзором. Позже в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что родители сохранят право давать детям еду в школу, новые СанПиНы не допускают приготовление блюд для коллективов из домашних продуктов.

По словам Гетты, ранее в ОНФ уже поступали обращения о том, что в школах детям запрещают приносить еду с собой, "поэтому подобная проблема уже существует". Он напомнил, что результаты ноябрьского опроса ОНФ показали, что треть респондентов недовольны качеством питания в школах. Исходя из этого, подобный запрет — это попытка заставить ребенка есть то, что он не хочет.

"Народный фронт проведет в январе опрос, чтобы понять масштаб проблемы, а также совещание с Роспотребнадзором для выработки однозначного решения этого вопроса", — сообщил Гетта, слова которого приводит пресс-служба.

"Необходимо понять, в чем основная причина: в стоимости горячего питания в школе, количестве питания, в качестве или в том, что ребенку не хватает времени пообедать в столовой. Одной из причин может быть и неорганизованное питание для достаточно большой группы детей, имеющих ограничения по здоровью", — добавил он.

Также, сообщит Гетта, ОНФ проведет мероприятие с экспертами и представителями Роспотребнадзора, на котором детально обсудит корректность формулировки новой нормы, "чтобы окончательно снять вопрос о запретах приносить детям в школу еду с собой".