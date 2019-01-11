Пока вы спали: Решена судьба пенсий «молчунов» 

ЦБ начнет блокировать сайты без суда
Центральный банк России к весне получит право блокировать сайты до решения суда. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Накануне комитет по финрынку, который он возглавляет, одобрил проект соответствующего закона. Документ наделит ЦБ правом вносить в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора доменные адреса, если представленная на них информация связана с деятельностью финансовых пирамид, вводит в заблуждение клиентов финансовых организаций или содержит предложение финансовых услуг теми, кто не может их оказывать.
ГИБДД доработала водительский экзамен
ГИБДД доработала и представила проект постановления правительства о новых правилах сдачи экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщает «Коммерсант». Летом ведомство представило его предыдущую редакцию, вызвавшую многочисленные споры. Новая сохранила главный повод для них — экзамен по-прежнему планируется сделать единым вместо нынешнего двухчастного («город» и «площадка»). Планируется, что экзамен будет стартовать с проверки первоначальных навыков (параллельной парковки, разворота в ограниченном пространстве и так далее), продолжится проверкой умения поворачивать, обгонять, преодолевать нерегулируемые перекрестки и так далее в условиях городского движения, после чего либо закончится, либо будет проверено умение будущего водителя проезжать регулируемые перекрестки и ж/д переезды и перестраиваться на дорогах с двумя и более полосами. Последний этап экзамена состоится лишь при наличии необходимых условий.
Чайка "позавидовал" судьям
Зарплаты прокуроров должны быть равны зарплатам судей, а зарплаты следователей должны быть ниже прокурорских. Об этом, как сообщают «Известия», в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву написал генеральный прокурор Юрий Чайка. По его мнению, практика распространения всех нововведений относительно социальной защиты прокуроров на сотрудников СК «необоснованная», а зарплаты прокуроров должны быть такими же, как зарплаты федеральных судей, ведь и те и другие «обеспечивают конституционную законность, защиту прав граждан и интересов государства». Медведев поручил Министерству финансов подготовить соответствующие предложения. Если они будут оформлены в том виде, которого желает Чайка, средняя зарплата прокурора вырастет с 80 до 170 тысяч рублей.
России потеряла триллион за новогодние праздники
Новогодние каникулы лишили экономику России 1,25% от прогнозируемого валового внутреннего продукта. Об этом, как пишут «Известия», гласят подсчеты Экономического университета имени Плеханова. Будь каникулы рабочими днями, экономика получила бы дополнительно 1,32 триллиона рублей. Такие потери обусловлены замедлением промышленности (обрабатывающих производств). Однако главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах призывает не преувеличивать их, ведь, например, экономика Китая развивается динамично, хотя длинные каникулы есть и там.
Решена судьба пенсий «молчунов»
На базе государственной управляющей компании госкорпорации ВЭБ.РФ будет создан одноименный негосударственный пенсионный фонд, куда впоследствии будут автоматически переведены пенсии «молчунов», не выбравших НПФ самостоятельно. В пресс-службе Министерства финансов «Известиям» рассказали о достижении предварительной договоренности об этом. По словам гендиректора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, никаких дополнительных рисков для граждан перевод накоплений из государственного Пенсионного фонда России в негосударственный ВЭБ.РФ не несет.