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Умер глава ветеранской организации МЧС Дмитрий Михайлик 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший замруководителя гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета ветеранов МЧС РФ Дмитрий Михайлик скончался на 99-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"11 января на 99-м году жизни ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Иванович Михайлик — легенда МЧС России", — сказал представитель МЧС.
Дмитрий Иванович Михайлик — участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника Гражданской обороны СССР, член коллегии МЧС России и военного совета спасательных воинских формирований МЧС России, председатель Центрального совета ветеранов МЧС.
Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Всю свою жизнь он посвятил службе Родине и закончил военную службу в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР, после чего более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС.
В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях. За героизм, смелость, долгую и безупречную службу награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.
Девизом всей его жизни была фраза "Честь имею". "Его девиз навсегда стал жизненным кредо не только для сотрудников МЧС России, но и всех, кто посвятил себя делу спасения и служению Родине", — подчеркнули в МЧС. Церемония прощания с Дмитрием Михайликом состоится с 10:00 до 11:00 мск 14 января на Троекуровском кладбище Москвы.
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Общество , МЧС , Москва
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