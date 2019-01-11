Умер глава ветеранской организации МЧС Дмитрий Михайлик

Бывший замруководителя гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета ветеранов МЧС РФ Дмитрий Михайлик скончался на 99-м году жизни в Москве . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"11 января на 99-м году жизни ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Иванович Михайлик — легенда МЧС России", — сказал представитель МЧС.

Дмитрий Иванович Михайлик — участник Великой Отечественной войны, заместитель начальника Гражданской обороны СССР, член коллегии МЧС России и военного совета спасательных воинских формирований МЧС России, председатель Центрального совета ветеранов МЧС.

Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Всю свою жизнь он посвятил службе Родине и закончил военную службу в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР, после чего более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС.

В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях. За героизм, смелость, долгую и безупречную службу награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

Девизом всей его жизни была фраза "Честь имею". "Его девиз навсегда стал жизненным кредо не только для сотрудников МЧС России, но и всех, кто посвятил себя делу спасения и служению Родине", — подчеркнули в МЧС. Церемония прощания с Дмитрием Михайликом состоится с 10:00 до 11:00 мск 14 января на Троекуровском кладбище Москвы.