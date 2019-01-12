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Минздрав поддержал идею приравнять электронные сигареты к обычным 

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Фото: pixabay.com
В ведомстве отметили, что нет однозначных доказательств того, что новые способы курения табака менее вредны, чем обычные сигареты.
Министерство здравоохранения России поддерживает законодательную инициативу зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова о запрете рекламы систем нагревания табака и приравнивании их к сигаретам, пишет RT.
В ведомстве указали на то, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет однозначных доказательств того, что новые способы курения табака менее вредны, чем обычные сигареты.
«Минздрав РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково», — сообщили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что табачные компании занимаются разработкой альтернативных способов курения для удержания потребителей, поскольку распространенность потребления обычных сигарет падает.
Ранее в пятницу, 11 января зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав России с предложением запретить открытую рекламу систем нагревания табака. Чиновник уверен, что их нужно убрать с витрин магазинов за специальную шторку.
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Общество , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума
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