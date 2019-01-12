Минздрав поддержал идею приравнять электронные сигареты к обычным

В ведомстве отметили, что нет однозначных доказательств того, что новые способы курения табака менее вредны, чем обычные сигареты.

Министерство здравоохранения России поддерживает законодательную инициативу зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова о запрете рекламы систем нагревания табака и приравнивании их к сигаретам, пишет RT.

В ведомстве указали на то, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет однозначных доказательств того, что новые способы курения табака менее вредны, чем обычные сигареты.

«Минздрав РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что табачные компании занимаются разработкой альтернативных способов курения для удержания потребителей, поскольку распространенность потребления обычных сигарет падает.

Ранее в пятницу, 11 января зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав России с предложением запретить открытую рекламу систем нагревания табака. Чиновник уверен, что их нужно убрать с витрин магазинов за специальную шторку.