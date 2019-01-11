В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"С 12 по 14 января 2019 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", — говорится в сообщении.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По данным камчатских синоптиков, в пятницу полуостров оказался в зоне влияние циклона, который принес осадки, ветер и потепление. Ожидается, что погода на Камчатке наладится 13 января.