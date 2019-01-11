Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»

В стихотворении Шнуров назвал парламентария «законотворцем антигеем с шилом в жопе».

Нешуточно слугу распетушило, Что избиратель замер и, фигея, Он наблюдает будто в жопе шило Елозит у законотворца антигея. Цитируя то Пушкина, то Даля, Целует крест, потом звезду, затем киот, И спляшет, и прочтет стишок Виталя, Как настоящий русский патриот.

Музыкант предположил, что Милонов прекрасно осознает свои действия, которые предпринимает хладнокровно и расчетливо. В частности, Шнуров напомнил о попытке депутата зачитать рэп.

Считая нас за дураков и ванек, Он мелет чушь, но нет, не сгоряча. Уже и рэп читает наш избранник, И предлагает драться на мечах. Толковый парень, это сразу видно. Очки и борода, костюм металлик, Но выглядит не то чтобы солидно, Как настоящий … (депутат) Виталик.

Милонов предложил музыканту поединок на нормандских мечах во время беседы с порталом Ura.ru. Он подчеркнул, что не собирается устраивать со Шнуровым словесную дуэль.

10 января Шнуров опубликовал первое стихотворение, посвященное Милонову. В нем музыкант заявил, что парламентарий «законами изъял от нас излишки», потому что убежден, что россиянам не страшно недоедать, а жизнь в стране наладится только после того, как из песен отечественных артистов исчезнет мат. Ранее Милонов раскритиковал Шнурова за нецензурную брань в песнях.