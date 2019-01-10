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В Москве простились с Юрием Кушнеревым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Паспорт"
Коллеги и близкие простились со скончавшимся на 82-м году жизни продюсером и режиссером Юрием Кушнеревым, после чего состоялась кремация, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.
Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в мастерской Георгия Данелии. С 1968 года он работал на киностудии "Мосфильм". Кинематографиста не стало 6 января.
"Сегодня состоялось прощание с Юрием Кушнеревым, его кремировали и позднее захоронят на Ваганьковском кладбище", — сказали в Союзе.
Кушнерев снял картины "Комедия давно минувших дней" и "Мой любимый клоун", а также выступил продюсером более 40 фильмов, в их числе "Ребро Адама", "Сукины дети", "Чокнутые", "Настя", "Орел и решка", "Сволочи" и "Ку! Кин-дза-дза".
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Общество , Юрий Кушнерев , Георгий Данелия , РИА Новости , Москва
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