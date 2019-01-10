«Би-би-си» погорела на цитатах главаря «Исламского государства»

Абу Бакра аль-Багдади. Уточняется, что трансляция взглядов международных преступных группировок содержалась в цитатах главаря «Исламского государства» (запрещено в России

Сейчас специалисты проводят экспертизу по соответствию этих материалов антиэкстремистскому законодательству России.

Проверка контента «Би-би-си» началась 21 декабря 2018 года.

Помимо контента портала и телеканала, внимание надзорной службы привлекла документация британской корпорации.

В январе сотрудники ведомства проверят лицензии вещателя. Также организация обязана доказать соблюдение закона, ограничивающего контроль СМИ иностранными организациями.

Контрольные мероприятия со стороны Роскомнадзора стали ответом на поведение британских коллег. Ранее специалисты регулятора Ofcom обнаружили нарушения в вещании канала RT. Они обвинили редакцию в неточном и однобоком освещении ряда новостей.