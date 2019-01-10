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Милонов ответил на выпады Шнурова 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал придумать ответ на стихотворную критику Сергея Шнурова, отметив при этом, что устраивать баттл со Шнуром — это «зашквар».
«Он [Шнуров], конечно, попсовик, поэтому это зашквар с ним устраивать батл. Но я, конечно, что-нибудь придумаю и отвечу. Сейчас я уезжаю и на Донбассе что-нибудь ему сочиню», — пообещал Милонов агентству НСН.
Ранее Милонов назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и «убийцами Пушкина». Депутат также сравнил выступление группы «Ленинград» в Кремле с «отрыжкой пивника».
В ответ на это заявление Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором раскритиковал деятельность Виталия Милонова.
«Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест», — говорится в стихотворении.
Общество , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума , Национальная Служба Новостей
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