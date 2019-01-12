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Русская вдова принца Нигерии досталась по наследству его младшему брату 

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Фото: 360tv.ru
Жительница Череповца 50-летняя Наталья Веденина, которая в прошлом году стала вдовой принца Нигерии, по законам его страны должна выйти замуж за его младшего брата. Об этом женщина рассказала в интервью сайту «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что сейчас проживает в одной квартире с 30-летним братом погибшего мужа Майклом, однако Веденина отметила, что не готова быть его супругой.
«Я не могу с ним лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие отношения. Пока еще я слишком привязана к своему мужу», — рассказала женщина.
Полтора года назад у Ведениной и принца Габриэля родились близнецы. За три месяца нигериец выучил русский язык, а также устроился работать трактористом. После его смерти Веденина занимается воспитанием близнецов самостоятельно.
Она получает от государства пенсию по инвалидности, а также по потере кормильца. Кроме того, женщина делает на заказ чертежи для студентов. По ее словам, в общей сложности у нее выходит порядка 50 тысяч рублей в месяц. На эти деньги женщина содержит двух детей и брата покойного мужа.
В октябре прошлого года в одном из ночных клубов Череповца умер 33-летний принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи. Причиной смерти нигерийца стал обширный инфаркт.
Как рассказала Веденина, до этого муж никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Нигерийского принца похоронили на одном из городских кладбищ Череповца. Его родственники не смогли приехать на прощание из-за длительных сроков оформления визы и высокой цены на билеты.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Нигерия , Череповец
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