Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные исполнили мечту тверского школьника 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: region.tver.ru
Школьник с ограниченными возможностями здоровья Максим Бобров из Тверской области на президентской «Ёлке желаний» в московском Кремле пожелал посетить военный аэродром. Сотрудники аэродрома Хотилово Западного военного округа провели для него экскурсию.
«11-летний школьник Максим Бобров посетил военный аэродром Хотилово в рамках благотворительной акции по исполнению новогодних желаний», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Школьник увидел взлёт истребителя-перехватчика МиГ-31БМ и истребителя Су-27, осмотрел тренажёр для обучения пилотов и снаряжение лётчиков.
Ранее News.ru писал, что рэпер Баста пригласил на свой концерт в Москве 18-летнюю Маргариту из Костромской области. Открытка с таким желанием девушки украсила новогоднюю ёлку в Кремле. Журналисты заметили эту записку и связались с Бастой. Он сразу согласился исполнить это желание.
News.ru: последние новости
«Пророссийского активиста» выгнали из метро в Минске Дочь Пескова посоветовала молодым москвичам быть скромнее Роспотребнадзор нашёл в магазинах сотни тонн опасной икры
Общество , Армия , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Встреча с Путиным: что утаил Трамп
Нетаньяху признался в ударах по Сирии6
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение208
Порошенко расплатился целым храмом за томос150
Зеленскому вынесли неутешительный вердикт204
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:19
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
Шоу-бизнес
02:33
Кошмар для Америки: в США описали союз России и Китая
В мире Статьи
04:24
Порошенко расплатился целым храмом за томос
Украина В мире
00:45
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение
Общество
01:09
Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть
В мире Происшествия
14:08
Встреча с Путиным: что утаил Трамп
Политика Статьи
01:26
Не опять, а снова! Кафельникова намекнула на новый роман
Шоу-бизнес
03:21
Зеленский опасен: в Киеве рассказали про выборы
В мире Статьи
00:17
Зеленскому вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение