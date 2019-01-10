Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян

«Комсомольская правда» пишет, что актеры первой величины, которые снимаются в российских телесериалах, за день могут заработать годовой доход российского пенсионера.
К актерам «первого эшелона» газета отнесла Дмитрия Нагиева, Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Инну Чурикову и Евгения Миронова. По данным «КП», гонорар таких актеров за съемочный день, который длится 12 часов, может составлять 500 тысяч рублей.
Неназванный сотрудник известной кинокомпании рассказал изданию, что полумиллионные гонорары достаются немногим, а зарплату в 100-200 тысяч рублей за съемочный день получают многие востребованные актеры — Михаил Боярский, Елена Яковлева, Максим Аверин и другие.
Портал РБК сообщал, что исполнитель главной роли в «Полицейском с Рублевки» Александр Петров зарабатывает за одну съемочную киносмену 200-250 тысяч рублей.
«КП» отмечает, что гонорары актеров второго плана составляют 20 — 50 тысяч рублей за смену, «эпизодники» — около трех тысяч рублей, а актеры из массовки — от 500 до тысячи рублей.
С 1 января 2019 года в России на 7,05 процента проиндексировали размер страховой пенсии по старости. Средний размер этой выплаты в итоге составит 15,4 тысячи рублей (в 2018-м было 14,4 тысячи рублей). В 2020 году индексация этих пенсий составит 6,6 процента, а в 2021-м — 6,3 процента.
Для назначения страховой пенсии по старости россиянам необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается минимальная социальная пенсия, которую в апреле 2019-го проиндексируют до 5304,57 рубля.