Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян

Зарплату актеров сериалов сравнили с годовой пенсией россиян

Комсомольская правда» пишет , что актеры первой величины, которые снимаются в российских телесериалах, за день могут заработать годовой доход российского пенсионера.

«КП» отмечает, что гонорары актеров второго плана составляют 20 — 50 тысяч рублей за смену, «эпизодники» — около трех тысяч рублей, а актеры из массовки — от 500 до тысячи рублей.

С 1 января 2019 года в России на 7,05 процента проиндексировали размер страховой пенсии по старости. Средний размер этой выплаты в итоге составит 15,4 тысячи рублей (в 2018-м было 14,4 тысячи рублей). В 2020 году индексация этих пенсий составит 6,6 процента, а в 2021-м — 6,3 процента.

Для назначения страховой пенсии по старости россиянам необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается минимальная социальная пенсия, которую в апреле 2019-го проиндексируют до 5304,57 рубля.