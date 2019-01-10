Самый богатый человек планеты разводится

Глава компании Amazon Джефф Безос , который считается самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи Таттл объявили о разводе. Заявление миллиардера было опубликовано в Twitter.

По словам Безоса, несмотря на развод, он и его жена останутся близкими друзьями. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и благодарны за каждый год, который провели в браке», — написал предприниматель.

Джефф и Маккензи Безос были женаты 25 лет. У них четверо детей: три сына, старшему из которых 18 лет, и несовершеннолетняя приемная дочь.