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Самый богатый человек планеты разводится 

Рамблер 46 минут назад
Глава компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи Таттл объявили о разводе. Заявление миллиардера было опубликовано в Twitter.
По словам Безоса, несмотря на развод, он и его жена останутся близкими друзьями. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и благодарны за каждый год, который провели в браке», — написал предприниматель.
Джефф и Маккензи Безос были женаты 25 лет. У них четверо детей: три сына, старшему из которых 18 лет, и несовершеннолетняя приемная дочь.
В январе 2019 года корпорация Amazon, основанная Безосом в 1994-м, возглавила рейтинг самых дорогих компаний. Сам предприниматель занимает первое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. В октябре 2018-го состояние Безоса оценивалось в 128,1 миллиарда долларов. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории.
Общество , Фото , Джефф Безос , Amazon , CNN , Forbes
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