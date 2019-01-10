Спасатели навестили в больнице спасенного в Магнитогорске младенца

Сотрудники спасотряда навестили 10-месячного Ваню Фокина, спасенного после ЧП в жилом доме Магнитогорска и который в настоящее время находится в московской больнице, ребенку подарили игрушку, сообщил РИА Новости в четверг отец малыша Евгений Фокин

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщила, что 11-месячный ребенок найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Самолет доставил мальчика в Москву вечером 1 января. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы. Скворцова ранее сообщила, что состояние ребёнка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой.

"Я сам нахожусь в Магнитогорске, созваниваюсь с супругой. Да, вчера приходили спасатели в больницу, навещали Ванечку, подарили ему мягкую игрушку", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также планирует поехать в Москву к сыну в этом месяце, возможно, останется там вместе с супругой. Евгений добавил, что, со слов жены, состояние "у нашего малыша стабильное, без изменений, ухудшения, слава богу, нет". Пока проблема остается с ножкой, отметил он, пояснив, что "не хочу больше говорить, боюсь сглазить".