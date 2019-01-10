Бюрократия доводит россиян до коррупции

Каждый третий предприниматель в России столкнулся в 2018 году с вымоганием взятки. Из них 22% заявили, что отказались её дать, 11% признались, что согласились заплатить. Таковы итоги опроса проекта «Бизнес-Успех» и Zaim.com, участие в котором приняли 110 представителей малого и среднего бизнеса.

Почти половина респондентов утверждает, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса. 37% опрошенных заявили, что власти хоть и не мешают, но и не способствуют развитию компаний. 17% считают, что чиновники создают все условия для успешного ведения бизнеса. В то же время, некоторые предприниматели полагают, что виною главных проблем бизнеса является вовсе не коррупция, а бюрократия.

Намеренно создавать препятствия для предпринимателей в наши дни сложно, утверждает гендиректор и совладелец оператора «Смарт Телеком» Андрей Суходольский . Свидетельством этому может служить практика тендеров для госзакупок. В частности, стало намного тяжелее сформулировать конкурсные условия для какого-то конкретного поставщика вследствие появления более прозрачного процесса.

Итоги опроса выглядят достаточно реалистично, однако практически всем предпринимателям хотя бы раз в жизни пришлось столкнуться с коррупцией, считает доцент РАНХиГС Виктор Солнцев . По его наблюдениям, в целом государство стало лучше бороться с коррупцией на нижних уровнях власти. Именно с этими чиновниками по большей части сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства.

Участники опроса в целом отмечают снижение коррупционного давления. Во время проведения проверок различные службы, такие как пожарные, практически не выходят за рамки служебных полномочий, рассказал предприниматель Андрей Суходольский. По его словам, взятки сейчас даются для ускорения забюрократизированных процессов. Аналогичного мнения придерживается и совладелец компании «Би Питрон» Вадим Кокотков. Он отмечает, что главные проблемы бизнеса связаны сегодня не столько с коррупцией, сколько с излишней подозрительностью государственных органов. Например, любые выходящие за рамки рутинных бизнес-процессов транзакции, становятся поводом для вопросов со стороны контрольно-надзорных органов. На разъяснение каждой такой финансовой операции тратится много сил и времени.

В целом проблема плохого бизнес-климата в России отчасти преувеличена, полагает Кокотков. Вопрос стоит так остро по большей части из-за того, что многие управленцы в стране не имеют за спиной достаточного опыта ведения дел, из-за чего сталкиваются с трудностями в адаптации к внешним условиям.

Несмотря на то, что госсистема начинает проявлять большую лояльность по отношению к предпринимателям, правоохранительные органы и суды пока что не успели подстроиться под такую политику, считает, в свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов

Согласно данным, приведённым официальным представителем Генпрокуратуры Александром Куренным , за девять месяцев 2018 года число взяток выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Оно составило 10 179 фактов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Средний размер взятки — 609 тысяч рублей, передают «Известия»

Несмотря на бюрократические сложности, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям, в России существует ряд преимуществ по сравнению с западными странами, где конкуренция и уровень зарплат персонала выше. Тем не менее жители ведущих стран Запада считают уровень коррумпированности в органах власти высоким. Такой позиции придерживается две трети жителей Штатов, чуть больше половины французов, 41% британцев и более трети немцев. Низким уровень коррупции в государственных органах сочли 21% граждан ФРГ, 16% подданных Великобритании, 10% жителей Франции и 6% граждан США. Об этом свидетельствует опрос, который провёл Sputnik в конце прошлого года.

Однако в последнем составленном международной организацией Transparency International рейтинге индексов восприятия коррупции, Штаты наряду с Францией, Великобританией и ФРГ вошли в топ-25 государств, которые наиболее свободны от коррупции. Россия же по итогам 2017 года заняла 135 место из 180. Индекс восприятия коррупции основывается на опросах с участием международных финансовых и правозащитных экспертов.