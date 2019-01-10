Самый богатый человек мира стал холостяком. Сколько получит при разводе его жена?

54-летний основатель и исполнительный директор Amazon.com Inc Джеф Безос и его 48-летняя жена Макензи объявили в Twitter о разводе. Они прожили в браке почти четверть века, у них трое совместных сыновей и приемная дочь, сообщило Reuters

Состояние Безоса оценивается в 160 миллиардов долларов, большую часть составляет доля в Amazon. Создавать интернет-компанию, превратившуюся в крупнейшего в мире ритейлера, супруги начинали вместе в гараже в Сиэтле

«Даже если бы мы знали, что расстанемся спустя 25 лет, мы бы снова все повторили. Мы решили развестись, но остались друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей и партнеров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — сказано в совместном заявлении супругов.

В тексте сказано, что они пытались спасти свой брак, решив пожить какое-то время отдельно, но у них не получилось. Безос также поблагодарил жену за поддержку, которая помогла ему запустить онлайн-магазин в 1994 году.

Один из анлоязычных пользователей в комментариях к сообщению написал, что известие о разводе Безоса звучит лучше, чем брачные клятвы большинства людей. Действительно, историю отношений самой богатой пары мира нельзя назвать тривиальной. Ни Джеф, ни Макензи никогда не были завсегдатаями звездных тусовок и не устраивали громких скандалов. Его никто не ловил на адюльтере с моделями, она — никогда не делала пластических операций и не попадала в светскую хронику.

Джеф и Маккензи с интервалом в шесть лет окончили Принстонский университет . Невысокий (155 см) и не сказать, чтобы привлекательный, юноша усердно изучал компьютеры. В 29 лет он стал самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит.

Макензи с детства мечтала стать писательницей и в Принстоне изучала литературу. Девушке пришлось учиться и одновременно работать — няней, посудомойкой или официанткой.

Макензи быстро поняла, что писательство не сможет принести ей доход, и, закончив университет, отправила резюме в инвестиционную фирму. Собеседование с ней провел Джеф Безос. Он отметил ее недюженные способности и взял на работу. Любовь с первого взгляда не вспыхнула, но их кабинеты находились рядом, и Макензи позже рассказывала, что каждый день слышала его «сказочный смех», и не могла не влюбиться. Девушка пригласила Джефа на ланч, и через полгода они поженились.

В 1994 году в 30 лет Безос и его жена уволились с работы, и ушли в никуда. Вернее, в гараж родителей, чтобы начать свое, новое дело. Они основали фирму Amazon, вложив в нее все имеющиеся сбережения, десять тысяч долларов.

Instagram

Макензи стала первым сотрудником компании, она была бухгалтером, помогала составлять бизнес-план, нанимала сотрудников. Она свято верила мужу и поддерживала его в любых начинаниях. Постепенно, совершая ошибки, терпя неудачи и ожесточенно сражаясь с конкурентами, Джеф Безос встал на ноги.

В 2000 году он основал космическую компанию Blue Origin, и ежегодно вкладывает в нее миллиард долларов из собственного состояния. Он верит, что рано или поздно сможет заняться перевозкой космических пассажиров.

New test video of Blue’s 550K lbf thrust, ox-rich staged combustion, LNG-fueled BE-4 engine. The test is a mixture ratio sweep at 65% power level and 114 seconds in duration. Methane (or LNG) has proved to be an outstanding fuel choice. @BlueOrigin #GradatimFerociter pic.twitter.com/zWV0jWXIvx— Jeff Bezos (@JeffBezos) 13 марта 2018 г.

Безос также стал владельцем одной из крупнейших газет Washington Post , со страниц которой уверенно критикует президента США Дональда Трампа

Макензи Безос за время супружества написала два романа: «Испытание Лютера Олбрайта» и «Ловушки». За первый она получила престижную премию American Book Award.

Она также активно занимается организацией Bystander Revolution, направленной на борьбу с буллингом (агрессивном преследовании одного из членов коллектива).

Пара всегда активно занималась благотворительностью. В прошлом году Безос выделил два миллиарда долларов на помощь бездомным семьям и открытие дошкольных учреждений для малообеспеченных общин. Супруги также пожертвовали 33 миллиона долларов на стипендии для детей-мигрантов, незаконно привезенных родителями на территорию США.

Джеф Безос вложил деньги в создание сериала по Вселенной «Властелина колец» и является фанатом «Стар Трека». В 2016 году он даже снялся в очередной части перезапуска франшизы «Звездный путь. Бесконечность».

Цена свободы

Учитывая стабильность брака Безосов, аналитики предсказывают, что развод не окажет существенного влияния на акции компании Amazon. Более того, аналитик DA Davidson & Co Томас Форте отметил, что 9 января они поднялись в цене на 0,2%.

По данным Refinitiv Eikon, Макензи не владеет акциями компании напрямую. Безосу принадлежат 16,1% ценных бумаг ритейлера, на общую сумму 130 миллиардов долларов.

Специалист по бракоразводным процессам из Сан-Франциско адвокат Лиа Сандлер считает, что супруги связаны основанными на доверии правовыми или этическими фидуциарными отношениями.

«Они обязаны не тратить и не обесценивать брачные ресурсы, а также поддерживать стоимость брачного имущества как можно выше. Я не думаю, что у акционеров будут проблемы после развода», — отметила она.

Если у Макензи все-таки есть акции компании, она может или их сохранить, или продать бывшему мужу. Экс-супруги также могут заключить более сложное соглашение, в результате которого она сохранит и акции, и право голоса в Совете директоров.

Адвокат из Нью-Йорка Бернард Клер предположил, что общественность никогда не узнает о деталях развода. По его мнению, Безосы использовали проведенное врозь время для того, чтобы заключить частное конфиденциальное соглашение.

И это весьма досадно, так как общественность страстно желает знать, сколько получит Макензи Безос после развода. Никто даже не уверен в том, заключили ли супруги в 1994 году брачный контракт. Молодые люди вряд ли были уверены, что вскоре станут миллионерами, и Джеф не мог задумываться над тем, сколько придется заплатить обожаемой музе в случае развода.

В соответствии с законами штата Вашингтон, все нажитое, любые активы, при разводе делятся пополам.

Twitter

Компания Amazon была основана через год после заключения брака, и Макензи может утверждать, что имеет право на половину состояния мужа. А это 66 миллиардов долларов.

Эксперты по бракоразводным процессам считают, что Макензи заинтересована в росте семейного состояния, что напрямую связано с тем, сможет ли Джеф удержать контроль над компанией. Вряд ли она станет добиваться продажи части акций, так как сокращение его доли ослабит контроль над Amazon.

Адвокат из Флориды Джеффри Фишер считает, что акции компании подешевеют, если контроль Безоса над ней уменьшится.

Пока никаких комментариев по условиям бракоразводного процесса от четы Безосов не поступало. В компании Amazon отказались сообщать чтобы то ни было на эту тему. Тем не менее, разговоры о скором появлении новой самой богатой женщины мира не утихают.