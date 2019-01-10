Роспотребнадзор объяснил запрет приносить в школу еду из дома

В новой редакции СанПиНа по детскому питанию родителям не запрещается давать детям с собой в школу дополнительную еду. Ограничение касается использования принесенных из дома продуктов и блюд для организации питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Роспотребнадзора.

«Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это право родителей давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью. На эти случаи документ не распространяется», — уточнил собеседник агентства. Он подчеркнул, что запрет на готовку из домашних продуктов — не новшество.

В настоящее время обновленный документ выставлен на обсуждение. Предполагается, что готовые к употреблению продукты, не относящиеся к группе скоропортящихся, можно будет использовать. Речь идет об орехах, сухофруктах и фруктах.