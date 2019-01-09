Уничтоженная картина Бэнкси нашла себе пристанище

Работа стрит-арт-художника Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» (Love Is in the Bin) будет впервые выставлена на всеобщее обозрение в музее современного искусства Фридера Бурды в Германии , пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

"Любовь в мусорной корзине" — результат частичного уничтожения его же работы «Девочка с воздушным шаром», которое Бэнкси организаовал после продажи картины на лондонском аукционе Sotheby's в октябре 2018 года. Тогда помощник художника привел в действие измельчающий механизм в раме, который наполовину «съел» творение.

Картину художник выполнил в 2006 году акриловыми красками на холсте. Выставка ее «новой версии» пройдет с 5 февраля по 3 марта.

Ранее стало известно, что на гараже в Британии появились новые граффити Бэнкси.