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Умер Анатолий Лукьянов
Умер Анатолий Лукьянов

Уничтоженная картина Бэнкси нашла себе пристанище 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Работа стрит-арт-художника Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» (Love Is in the Bin) будет впервые выставлена на всеобщее обозрение в музее современного искусства Фридера Бурды в Германии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
"Любовь в мусорной корзине" — результат частичного уничтожения его же работы «Девочка с воздушным шаром», которое Бэнкси организаовал после продажи картины на лондонском аукционе Sotheby's в октябре 2018 года. Тогда помощник художника привел в действие измельчающий механизм в раме, который наполовину «съел» творение.
Картину художник выполнил в 2006 году акриловыми красками на холсте. Выставка ее «новой версии» пройдет с 5 февраля по 3 марта.
Ранее стало известно, что на гараже в Британии появились новые граффити Бэнкси.
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