Уничтоженная картина Бэнкси нашла себе пристанище 

Работа стрит-арт-художника Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» (Love Is in the Bin) будет впервые выставлена на всеобщее обозрение в музее современного искусства Фридера Бурды в Германии , пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.