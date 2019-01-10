Ученые рассказали, как решить проблему нехватки воды в Крыму

Сибирские геологи и геофизики считают, что решить проблему нехватки чистой питьевой воды на юге Крымского полуострова поможет использование подземных вод, а водохранилища и опреснение не будет эффективным, сообщает Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН

Сибирские ученые проводят комплексное исследование, результаты которого помогут решить проблемы водоснабжения Севастопольской городской агломерации, в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) совместно с коллегами из Севастопольского госуниверситета и Севастопольского водоканала.

"В идеале по итогам наших исследований можно будет выработать рекомендации по работе действующих водозаборов и обоснованию перспективных объектов для постановки геологоразведочных работ на подземные воды. Возможно, что те принципы водоснабжения, которые мы планируем прививать в Севастополе, получится реализовать и в других районах Крыма, но это перспектива не одного десятилетия", — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией института, кандидата геолого-минералогических наук Дмитрия Новикова.

Ученые отмечают, что инфраструктура Крыма нуждается в масштабной реконструкции и развитии. Многие из действующих водозаборов сейчас работают лишь в половину мощности, а действующие водохранилища с трудом справляются со снабжением людей чистой водой. Проблема особенно остра для Севастополя и его агломерации, где в ближайшем будущем ресурсов Чернореченского водохранилища может не хватить.

По словам Новикова, активно обсуждаемые проекты строительства новых водохранилищ в Крыму рискуют оказаться неэффективными и дорогостоящими из-за закарстованных, то есть испещренных каналами и трещинами пород полуострова, что может потребовать специального закрепления дна. Не решат проблему, как считают ученые, и станции опреснения морской воды, так как подобные установки обойдутся в десятки миллиардов рублей и сильно повредят экологии Черного моря. Отходы (сверхкрепкие рассолы) придется сбрасывать обратно в акваторию.

"Гораздо экономичнее и экологичнее использовать подземные воды, которыми богато южное и западное побережье Крыма, где расположена область питания основных водоносных горизонтов", — говорится в сообщении.

Ученые утверждают, что оценке состояния питьевых подземных вод Крыма не уделялось должного внимания более 40 лет. По результатам первых проб и анализов экологическая ситуация с подземными водами отличается в худшую, чем предполагалось, сторону, особенно вдоль сети автодорог, где воды зачастую загрязнены тяжелыми металлами и другими веществами. Сейчас специалисты детально оценивают состояние природных родников и подземных вод.