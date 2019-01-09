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Калининградская мэрия опубликовала список мест для Крещенского купания 

Клопс.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Калининградской области в 2019 году отведено шесть мест для ритуального купания на Крещение. Список опубликован на официальной странице мэрии областного центра в Facebook.
В Калининграде окунуться в крещенскую воду можно будет в купелях на территориях храмов:
— св. Александра Невского (ул. Невского, 8), 18 января — в 20:00, 19 января — в 00:00;
-св. Герасима Болдинского (ул. Колхозная, 41), 18 января в 22:00;
-св. Сергия Радонежского (пл. Калинина, 2), 18 января — с 12:00 до 01:00, 19 января — с 12:00 до 01:00.
В Багратионовске ритуальные погружения можно будет совершить на озере Полковом. Купание предваряет служба вечернее богослужение в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 18 января в 17:00, по окончании которого состоится Крестный ход на озеро.
В п. Малиновка Гурьевского района 18 января в 12:00 состоится освящение воды источника у храма в честь иконы Божией Матери Иверской.
В Янтарном 18 января в 23:20 от храма в честь иконы Божией Матери Казанской начнётся Крестный ход на озеро Янтарное. Там состоится молебен и погружение в Крещенскую прорубь.
В Калининградской области в 2018 году было оборудовано 22 места для совершения омовения.
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Общество , Александр Невский , Сергий Радонежский , Калининград , Калининградская Область
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