Калининградская мэрия опубликовала список мест для Крещенского купания

Калининградской области в 2019 году отведено шесть мест для ритуального купания на Крещение. Список опубликован на официальной странице мэрии областного центра в Facebook.

Калининграде окунуться в крещенскую воду можно будет в купелях на территориях храмов:

— св. Александра Невского (ул. Невского, 8), 18 января — в 20:00, 19 января — в 00:00;

-св. Герасима Болдинского (ул. Колхозная, 41), 18 января в 22:00;

-св. Сергия Радонежского (пл. Калинина, 2), 18 января — с 12:00 до 01:00, 19 января — с 12:00 до 01:00.

В Багратионовске ритуальные погружения можно будет совершить на озере Полковом. Купание предваряет служба вечернее богослужение в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 18 января в 17:00, по окончании которого состоится Крестный ход на озеро.

В п. Малиновка Гурьевского района 18 января в 12:00 состоится освящение воды источника у храма в честь иконы Божией Матери Иверской.

В Янтарном 18 января в 23:20 от храма в честь иконы Божией Матери Казанской начнётся Крестный ход на озеро Янтарное. Там состоится молебен и погружение в Крещенскую прорубь.

В Калининградской области в 2018 году было оборудовано 22 места для совершения омовения.