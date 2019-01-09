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Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске ребенка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние 11-месячного мальчика, эвакуированного в Москву после обрушения дома в Магнитогорске, остается стабильным, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
«Состояние стабильное, с медленным улучшением», — рассказал РИА «Новости» Рошаль.
Он добавил, что ухудшения состояния ребенка нет, но пока он остается в реанимации.
На прошлой неделе ребенок, спасенный из-под завалов после взрыва жилого дома в Магнитогорске, пришел в сознание.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.
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Общество , Происшествия , Леонид Рошаль , РИА Новости , Магнитогорск , Москва
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