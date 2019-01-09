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Слон ограбил и повертел хоботом девушку 

Рамблер 1 час назад
Героями видео, сделанном в неизвестном зоопарке, стали слон и посетительница. Сумочка, висевшая на плече девушки, приглянулась гиганту, и он попытался её отнять. Однако девушка расставаться с сумкой не захотела и крепко прижала её. Слон же, зацепившись за ремень сумочки хоботом, потянул её на себя, прижав посетительницу к изгороди и начал крутить хоботом, из-за чего крутиться начала и сама девушка. Подруги, снимавшие видео, испуганно закричали, но, похоже, девушка травм не получила, хотя и явно была напугана. В конце концов слон победил девушку и сумку всё-таки отнял, затащив её за изгородь.
Общество , Видео , Происшествия
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