Слон ограбил и повертел хоботом девушку

Героями видео, сделанном в неизвестном зоопарке, стали слон и посетительница. Сумочка, висевшая на плече девушки, приглянулась гиганту, и он попытался её отнять. Однако девушка расставаться с сумкой не захотела и крепко прижала её. Слон же, зацепившись за ремень сумочки хоботом, потянул её на себя, прижав посетительницу к изгороди и начал крутить хоботом, из-за чего крутиться начала и сама девушка. Подруги, снимавшие видео, испуганно закричали, но, похоже, девушка травм не получила, хотя и явно была напугана. В конце концов слон победил девушку и сумку всё-таки отнял, затащив её за изгородь.