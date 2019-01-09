Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку 

В Новороссийске мама с малышкой едва избежали трагедии, гуляя в центре города, украшенного к новогодним торжествам. Мама снимала, как дочка развлекалась, бегая между фигурами Деда Мороза и Снегурочки. Женщина рассказывала, как прошли праздники. Она отметила, что возле часов в ночное время у них прошла красочная фотосессия. Всё это время камера неотрывно следовала за девочкой. В какой-то момент кроха, подбежав к Снегурочке, толкнула её. У фигуры неожиданно отвалилась голова и упала буквально в двадцати сантиметрах от девочки. К счастью малышку не задело, иначе она могла бы получить травму.