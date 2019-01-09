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Роструд напомнил о длинных выходных в марте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня", — рассказали в ведомстве, отметив, что нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.
Как пояснили в Роструде, День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, выходной день в этом году переносится на 10 мая.
В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.
В Роструде напомнили, что текущая рабочая неделя после десятидневных новогодних каникул продлится всего три дня — с 9 по 11 января.
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