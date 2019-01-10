Филарета уличили в высказывании о «рабской зависимости» от Константинополя

Глава неканонической церковной структуры на Украине , раскольник Филарет Денисенко в 2012 году выступал против предоставления автокефалии украинской церкви Константинопольским патриархатом, назвав "рабством" такую зависимость Украины от Константинополя, на это обратило внимание издание Strana.ua.

"Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат (украинская неканоническая церковная структура — ред.), то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает", — заявил тогда Филарет на пресс-конференции в Черновцах.

Тогда, по его словам, под этой моделью подразумевалось вхождение неканонических церковных структур Украины в состав Константинопольского патриархата и получение ими признания в его составе. При этом именно подобная модель была использована нынешними украинскими властями, усилиями которых была создана полностью подконтрольная Константинополю "новая церковь" Украины, отмечает Strana.ua.

"Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли", — сказал Филарет в 2012 году.

Создание «автокефальной церкви» Украины

В апреле 2018 года в адрес Константинопольского патриархата представители непризнанных православных церквей Украины — Киевского патриархата (УПЦ КП) и автокефальной церкви (УАПЦ), — а также некоторые представители церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые являются сторонниками независимости украинского православия, отправили прошение о создании Украинской автокефальной церкви.

В октябре 2018 года Константинополь публично объявил о намерении предоставить украинскому православию автокефалию, после этого Русская православная церковь (РПЦ) разорвала отношения с Вселенским патриархатом и пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата.

Пятнадцатого декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной "Православной церкви Украины".

В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

Пятого января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос. На следующий день прошла церемония вручения томоса митрополиту Епифанию — главе новой украинской церковной структуры, названной "Православная церковь Украины" (ПЦУ).