В Севастополе, на мысе Хрустальном по инициативе президента России Владимира Путина построят новый культурно-образовательный комплекс — в его состав войдут мемориал героической обороны города в 1941-1942 годах, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия, художественный музей и другие объекты.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников представил эскизный проект комплекса Президенту России на совещании, посвященном этому вопросу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.
По словам вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, которая также участвовала в совещании, территория под строительство комплекса уже определена. Все необходимые земельные участки во взаимодействии с Министерством обороны России переданы по договору аренды заказчику проекта — фонду «Национальное культурное наследие».
«Везде составлены графики по подготовке и ведению строительных работ. Самая последняя дата сдачи, а это контрольные цифры для учебных заведений, хореографических училищ и филиалов центральной музыкальной школы — 1 сентября 2020 года. Последние сроки сдачи для наших больших комплексов, они очень амбициозны — до 31 декабря 2023 года», — цитирует Ольгу Голодец пресс-служба севастопольского губернатора.
Подрядчиком строительства масштабного культурно-образовательного комплекса в Севастополе будет компания «Стройгазмонтаж», которая положительно зарекомендовала себя на полуострове реализацией проектов по строительству Крымского моста и реконструкции «Артека».