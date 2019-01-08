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В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь» 

Lenta.ru + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь. Подписанный президентом документ был опубликован на портале правовой информации 28 декабря.
Документ вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция», с помощью которой получают жидкость, содержащую этиловый спирт более 0,5 процента от объема.
В пояснительной записке говорится, что безопасность употребления «сухого алкоголя» для человека не подтверждена, необходимые исследования не проводились. В Госдуме также отмечали, что концентрация порошка при желании может быть увеличена до смертельной дозы.
Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в 2015 году подписал дорожную карту по стабилизации ситуации на алкогольном рынке, предусматривающую среди прочих мер запрет продажи порошкообразного алкоголя.
Роспотребнадзор в том же году указывал на опасность американского спиртосодержащего порошка и призывал не допускать его на российский рынок. Речь шла о производителе Lipsmark LLC.
«Сухой алкоголь» — это порошок, из которого при добавлении воды получается алкогольный напиток.
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Общество , Дмитрий Медведев , Госдума , Роспотребнадзор
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