В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»

В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь. Подписанный президентом документ был опубликован на портале правовой информации 28 декабря.

Документ вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция», с помощью которой получают жидкость, содержащую этиловый спирт более 0,5 процента от объема.

В пояснительной записке говорится, что безопасность употребления «сухого алкоголя» для человека не подтверждена, необходимые исследования не проводились. В Госдуме также отмечали, что концентрация порошка при желании может быть увеличена до смертельной дозы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев еще в 2015 году подписал дорожную карту по стабилизации ситуации на алкогольном рынке, предусматривающую среди прочих мер запрет продажи порошкообразного алкоголя.

Роспотребнадзор в том же году указывал на опасность американского спиртосодержащего порошка и призывал не допускать его на российский рынок. Речь шла о производителе Lipsmark LLC.

«Сухой алкоголь» — это порошок, из которого при добавлении воды получается алкогольный напиток.