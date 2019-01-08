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Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: "Фильм про фильм"
Советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер, создатель фильма "Мой любимый клоун" Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник супруга режиссера Маргарита Кушнерева.
"Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили, — сказала супруга режиссера. — Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина — оторвавшийся легочный тромб".
Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Начал свою карьеру в кино в 1968 году. В дальнейшем стал режиссером киностудии "Мосфильм", был вторым режиссером на фильме "Мимино".
В 1990-х годах был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.
Как режиссер Кушнерев снял фильм "Мой любимый клоун" с Олегом Меньшиковым в главной роли и "Комедию давно минувших дней", где играли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Сыграл эпизодические роли в картинах "Осенний марафон" и "Паспорт".
Также Кушнерев продюсировал фильмы "Ребро Адама", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.
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Комментарии1
Общество , Происшествия , Евгений Моргунов , Олег Меньшиков , Юрий Кушнерев , Георгий Данелия , Георгий Вицин , Сергей Филиппов , Арчил Гомиашвили
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