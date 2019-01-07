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Писатель Николай Лисовой умер на 73-м году жизни 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: mara / balticshipping.com
Писатель и учёный Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января на 73-м году жизни.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.
«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и учёный Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества, член Союза писателей России, один из авторов «Православной энциклопедии», — написал он.
Иванов указал, что отпевание пройдёт 10 января в 11:00 мск в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.
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Общество , Наука , Наука и техника , Происшествия , Технологии
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