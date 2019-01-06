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Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Санкт-Петербурга и Свердловской области, выигравшие по 500 млн рублей в лотерее «Русское лото», к настоящему времени не вышли на связь.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Столото».
«Победители выходят на связь в течение недели, иногда двух… Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу АО «ТК „Центр“.
Она также выразила мнение, что победители могли забыть проверить билеты в новогодней суете или уехать на время праздников.
Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей и стали победителями новогоднего тиража лотереи „Русское лото“.
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Общество , Другое , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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