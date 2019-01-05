Магнитогорцы просят Путина снести обрушившийся дом

Жители Магнитогорска написали петицию на имя президента Владимира Путина с требованием пересмотреть решение о разделении дома, часть которого разрушилась от взрыва. Люди просят предоставить новые квартиры всем жильцам многоэтажки.

Дело в том, что трещины на стыках плит и следы деформации балконов есть по всему дому. Более того, ««никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах», заявил автор петиции Алексей Соколов

«В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом. Но самое страшное для них даже не физические последствия. Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни», — говорится в сообщении.

Петицию подписали уже более 980 человек.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.