Телевизионные ток-шоу вызвали недовольство зрителей в соцсетях

В соцсетях разразилась буря недовольства из-за телевизионных шоу на федеральных каналах. Пользователи пишут, что «народ считают за быдло» и беспрестанно кормят его мыльной телеоперой, где все участники обязаны озвучить свой текст. За это они получают приличные суммы, а каналы — рейтинги. Все это зачастую происходит за бюджетный счет.

Для подобной «жвачки» нужен отдельный канал, считают пользователи интернета и выражают недовольство на различных социальных площадках:

«Один и тот же спектакль идёт уже три года, как Санта Барбара. Вообще, не мешало бы хорошенько "почистить" всё наше российское ТВ».

«Народ за быдло считают — пипл всё съест».

«На что уходят бюджетные деньги? На фрик-шоу для психически больных?»

«Я не понимаю тех, кто в этом участвует ради славы».

«По сути, мы смотрим спектакль, где каждому "актёру" отведена определённая роль, и он добросовестно её играет, не отступает от написанного текста».

«Для особых любителей таких шоу нужно создавать отдельный канал»

«Чем больше ору — тем больше рейтинг, а значит бабла, который можно потратить на очередную партию проституток для эфира.

«Прекратите показывать этот бред, сколько можно? Малахов, очнись!»

В конце минувшего года «КП» опубликовала материал о том, сколько зарабатывают звезды и обычные телезрители за участие в телешоу.

За рассказы о том как «строят любовь» и прочий бред, не имеющий отношения к реальной жизни, участники рейтинговых шоу получают огромные гонорары. Откровения звезд о разводах, разделе имущества и т.д. щедро оплачиваются. За выступления знаменитостям платят по 400-900 тысяч рублей.

«Эксперты» получают поменьше, 50-100 тысяч рублей. Простые люди — около 15 тысяч рублей.

Актер Алексей Панин заявил, что выплаты могут достигать полумиллиона рублей за эфир. Сам Панин получил 400 тысяч рублей. Как и Дана Борисова

Отмечается, что в политических телешоу аплодисменты звучат по команде, украинские «злодеи» получают зарплаты от российских каналов, а драки происходят по расписанию.