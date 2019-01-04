Запашный раскритиковал инициативу о запрете цирка для детей

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал похоронить идею депутата о запрете цирка для детей. Как сообщает Пятый канал , Запашный обвинил парламентария в попытке заработать имидж на сомнительных инициативах.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выдвинул идею о запрете для несовершеннолетних цирковых представлений с участием дрессированных животных.

Он направил обращение министру культуры Владимиру Мединскому. По мнению депутата, запрет поможет гуманнее обращаться с животными и защитит психику детей от негатива.

Ответ профессиональных дрессировщиков не заставил себя ждать. Народный артист Эдгард Запашный резко раскритиковал предложение. По его словам, Петров пытается заработать имидж, не первый раз выдвигая сомнительные инициативы, которые не проходят в Госдуме.

«Цирк — место семейного отдыха. Это его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют», — заявил артист.

Ранее депутат Петров предложил министру строительства и ЖКХ России ввести ограничение на количество домашних животных. Например, разрешить держать в 2-комнатной квартире не больше двух собак или трех кошек.