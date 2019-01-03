Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России , народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте театра "У Никитских ворот".

"В театре горе — вчера, после продолжительной болезни, скончалась Райна Борисовна Скорбим вместе с родными и близкими", — сказано в сообщении.

О дате и времени прощания с актрисой сообщат дополнительно.

Праудина окончила ЛГИТМиК, почти 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы. Затем ее приняли в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Последние годы жизни служила в театре "У Никитских ворот".