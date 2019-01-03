Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Число погибших в Магнитогорске возросло
Число погибших в Магнитогорске возросло

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте театра "У Никитских ворот".
"В театре горе — вчера, после продолжительной болезни, скончалась Райна Борисовна Скорбим вместе с родными и близкими", — сказано в сообщении.
О дате и времени прощания с актрисой сообщат дополнительно.
Праудина окончила ЛГИТМиК, почти 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы. Затем ее приняли в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Последние годы жизни служила в театре "У Никитских ворот".
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Общество , Райна Праудина , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Магнитогорске возросло
Франция выдала России беглого экс-министра224
В Киеве одним ударом убили сотрудника охраны президента52
Яхта с россиянами затонула в Дубае16
Стало известно состояние Дроздова2
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Хвастовство Урганта не прошло незамеченным
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение