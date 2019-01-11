Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рассекречены документы об освобождении блокадного Ленинграда 

Lenta.ru + ещё 164 11 января 2019
Министерств обороны России к 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады рассекретило документы, связанные с этим событием. Подборка из фондов Центрального архива военного ведомства опубликована на сайте Минобороны.
В документах приводятся подробности освобождения блокадного города. Значительная часть материалов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны.
В открытом доступе постановления об организации и работе военно-стратегической магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги, а также постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград. Ведомство опубликовало также не известные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Последние новости
Рублю предсказали новый обвал Военные заняли сторону Мадуро Януковичу вынесли приговор
Комментарии
Общество , Видео , Войска , Министерство обороны , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение