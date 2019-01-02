«Недалек умом»: Мягков вынес приговор митрополиту РПЦ

Российский актер Андрей Мягков , известный ролью Евгения Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!», назвал митрополита Рязанского Марка «недалеким» после того, как тот заявил, что культовый фильм Эльдара Рязанова противоречит христианским ценностям.

Российский актер Андрей Мягков, наиболее известный по роли Евгения Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!», резко ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о культовой советской картине Эльдара Рязанова.

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?» — цитирует Мягкова «Говорит Москва».

Накануне митрополит записал видеообращение, в котором выступил с критикой советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам священнослужителя, на первый взгляд «кажется», что в ленте Рязанова «нет ничего плохого», однако, он приходит к выводу, что ее «идея» «не является положительной». Он также заявил, что новогодняя комедия «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

«Существует один фильм, который много лет показывают перед наступлением новогодней ночи. Люди смотрят его, причем много раз, и, кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, — отмечает Марк. — Но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма безусловно не является положительной».

По мнению митрополита, сюжет картины заключается в том, что главный герой Лукашин в исполнении Мягкова крепко выпил с друзьями и нашел свою любовь, которая, однако, построена «на предательстве своей невесты».

Тогда глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался в защиту легендарного фильма, подчеркнув, что «Ирония судьбы», как и любое другое произведение искусства, «может нравиться или не нравиться любому человеку». Кроме того, Легойда отметил, что лента Эльдара Рязанова является «прекрасной и доброй новогодней сказкой» о дружбе и любви.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, в поддержку митрополита Рязанского выступил протоиерей Всеволод Чаплин , который подчеркнул, что согласен с мнением Марка, а «Ирония судьбы» представляет «антидуховную» душевность», передает «ФАН».

По словам священника, «новогодняя поп-культура родилась в противовес Рождеству и христианству», а потому проповедует то, что «богопротивно».

«Новогодняя» поп-культура родилась как противовес Рождеству и христианству. До сих пор все, что она проповедует, богопротивно. Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ «звезд» попсы — все это христианству противоположно», — написал он в фейсбуке.

При этом Чаплин предложил вовсе отменить Новый год: «Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот „праздничек“ будет отменен». В комментарии ФАН протоиерей рассказал, что считает праздник «совершенно ложным», потому что для многих людей он является «поводом для пьянства и обжорства».

«Я считаю этот праздник совершенно ложным. Он наполнен безвкусицей, попсовым, абсолютно пустым развлекательным контентом», — цитирует священнослужителя СМИ.

В конце декабря Андрея Мягков заявил, что он устал от трансляции «Иронии судьбы» в новогодние праздники, и предложил прекратить показывать комедию по телевидению минимум на сорок лет.

Узнав, что в конце 2017 года фильм не выйдет на Первом канале, актер обрадовался и напомнил о «чувстве меры».

«То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал Мягков.

Сам артист признавался, что роль в картине Рязанова не только сделала его очень известным, но и закрепила за ним имидж алкоголика: «До сих пор, куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями: смотри, мол, алкоголик приехал, предлагают выпить».