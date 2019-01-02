Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подруга рассказала о последней мечте умершего Дыховичного 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: предоставлено "Студией Довженко"
Артисту было 30 лет  В ночь на 2 января стало известно о смерти актера Владимира Дыховичного. Артист скончался в возрасте 30 лет. Точная причина смерти не известна. В СМИ появилась информация, что актера погубили наркотики. Подтверждения этим данным нет.
Названа причина смерти Дыховичного
Между тем, родные и близкие оставляют в соцсетях трогательные послания умершему Дыховичному. Подруга и однокурсница актера Ирис Лебедева рассказала о мечте Владимира, которую он так и не смог осуществить.
"Я всегда о тебе помню, Бо. Помнишь, мы как-то практически на полном серьезе хотели продать все имущество и уехать компанией на Корсику. Жить вместе в одном большом доме. Работать на каких-то простых работах, а большую часть времени просто проводить каждый день в тепле, красоте и веселье. Ты обещал всем готовить вкуснейшие завтраки, в прочем, как и всегда ты делал, когда мы оставались у тебя", — написала она в соцсети (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.).
Девушка отметила, что не может принять смерть близкого человека. "Я буду думать, что ты уехал на Корсику. И что ты там не один. Я люблю тебя, Вова. Мне тебя и так не хватало, а теперь совсем пустота", — заключила она.
Владимир Дыховичный учился во ВГИК, также он обучался в одном из вузов США. В Америке Владимир жил с матерью Ольгой Черепановой. Зрители запомнят Дыховичного по фильму "Лето" Кирилла Серебренникова и сериалу "Бессонница"
ТВ Центр: последние новости
Российский актер умер в 30 лет Умер актер Дмитрий Матвеев В Кремле рассказали, где Путин встретит Новый год
Комментарии6
Общество , Кирилл Серебренников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске1
Москву накроют 20-градусные морозы8
Материал CNN взбесил Киев123
Подростки сломали девушке позвоночник в Новый год17
«Я уже потерял надежду»: отец Вани Фокина о спасении сына2
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение