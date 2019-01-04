В Магнитогорске на месте взрыва газа соорудят мемориал с фамилиями погибших

Мемориал с фамилиями погибших и изображением сотрудника МЧС , несущего на руках спасенного 11-месячного ребенка, соорудят на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске , где будут снесены седьмой и восьмой подъезды, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

"Губернатор поставил задачу сделать мемориал (на месте обрушения). На одной стене будет изображен спасатель, несущий Ванечку (спасенный 11-месячный ребенок — ред.). Там разместят икону, которая осталась целой после обрушения и висела прямо там наверху, либо ее нарисуют. На другой стене будет список погибших. Пока такая концепция", — сказал Федечкин.

По его словам, сейчас детали прорабатываются.