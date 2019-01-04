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В Магнитогорске на месте взрыва газа соорудят мемориал с фамилиями погибших 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Фото: соцсети
Мемориал с фамилиями погибших и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках спасенного 11-месячного ребенка, соорудят на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске, где будут снесены седьмой и восьмой подъезды, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
В Магнитогорске опознали тела всех 39 человек, погибших при обрушении подъезда
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
"Губернатор поставил задачу сделать мемориал (на месте обрушения). На одной стене будет изображен спасатель, несущий Ванечку (спасенный 11-месячный ребенок — ред.). Там разместят икону, которая осталась целой после обрушения и висела прямо там наверху, либо ее нарисуют. На другой стене будет список погибших. Пока такая концепция", — сказал Федечкин.
По его словам, сейчас детали прорабатываются.
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Общество , Происшествия , МЧС , Магнитогорск , Челябинская Область
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