События года, которые удивили и потрясли россиян

«Ридус» представляет топ главных политических событий уходящего 2018 года.

1. Тяжелым потрясением для России обернулись зимние Олимпийские игры в Пхенчхане ( Южная Корея ). Исполком Международного олимпийского комитета принял решение о недопуске российской сборной к соревнованиям в связи с допинговым скандалом. В результате наши атлеты были вынуждены соревноваться на индивидуальной основе под нейтральным флагом.

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Многие общественные деятели пытались убедить главу государства Владимира Путина в том, что Россия должна бойкотировать Олимпийские игры. Однако президент объявил, что никакого бойкота не будет. Путин отметил, что спортсмены готовятся «к этим стартам на протяжении всей карьеры и для них это очень важно».

2. Зато уже в мае уходящего года России удалось завершить масштабный инженерный проект — строительство Крымского моста.

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В торжественной церемонии по случаю открытия переправы принимал участие и российский лидер Владимир Путин. Глава государства промчался по мосту за рулем КамАЗа. Пользователи социальных сетей задались тогда вопросом, а имеет ли Путин право управлять грузовиком.

Открытие Крымского моста разозлило президента Украины Петра Порошенко . Он назвал переправу «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

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Победил на выборах Владимир Путин, получив 76,69% голосов. На втором месте был Павел Грудинин, набрав 11,77% голосов избирателей, а третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.

Отметим, что в ходе мартовских выборов Путину удалось набрать рекордное количество голосов по сравнению с прошлыми президентскими кампаниями, в которых он принимал участие. Политтехнолог Олег Матвейчев полагает, что причина такого успеха — популярность Путина среди населения как гаранта стабильного развития страны.

Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял. Может быть, кому-то покажется, что страна развивается медленно, но во всяком случае развитие есть, — рассказал ранее Матвейчев «Ридусу».

4. Нельзя обойти стороной и повышение пенсионного возраста, с которым россияне столкнутся уже в следующем году. Изначально новый возраст выхода на пенсию должен был составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Однако в телеобращении к нации президент Владимир Путин сказал, что провести пенсионную реформу можно значительно мягче.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал повышение пенсионного возраста единственным способом обеспечить россиянам достойные пенсии.

«На каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, и мы стоим перед необходимостью либо увеличивать налоги на фонд оплаты труда, либо повышать пенсионный возраст», — отметил Греф.

5. Еще уходящий год запомнится очередным «майским указом» главы государства, который определяет цели развития страны на период до 2024 года. Документ направлен на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания российских граждан, повышение их уровня жизни, рост их реальных доходов выше инфляции и снижение вдвое уровня бедности в стране, улучшение жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей ежегодно, а также обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира.

Общероссийский народный фронт обещает проконтролировать, чтобы поручения Путина, обозначенные в «майском указе», действительно выполнялись.

«Новый «суперуказ» — это решение проблем всей нашей жизни. Мы хотим, чтобы в стране были дороги, чтобы строились детские садики, чтобы строились школы и дети не учились в несколько смен, чтобы были квартиры детям-сиротам. Это все сферы нашей жизни. И чтобы те поручения из указа президента действительно исполнялись, нам нужен общественный контроль», — рассказывала журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

6. В 2018 году российские чиновники отметились и борьбой с интернетом. Кульминацией этой борьбы стала блокировка Роскомнадзором популярного мессенджера Telegram. Официальной причиной стал отказ основателя Telegram Павла Дурова предоставить российским спецслужбам ключи шифрования от переписки пользователей.

Руководитель IT-компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов рассказал «Ридусу», что требование спецслужб РФ вполне соответствует общепринятой мировой практики.

«В большинстве цивилизованных стран всё это уже давно делается. В США есть так называемый «Акт о свободе» (бывший «Патриотический Акт»), который предписывает всем массовым интернет-сервисам делиться данными со спецслужбами. Есть аналогичные законы в Европе», — утверждает Ашманов.

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Политолог Анна Федорова считает, что конфронтация Дурова со спецслужбами — желание основателя Telegram прослыть принципиальным человеком, который ни при каких обстоятельствах не станет делиться чьей-либо приватной информацией:

«Российская аудитория для Telegram не является приоритетной. Это около пяти процентов от общего количества пользователей. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае для Дурова важнее, что о нем будут думать как о принципиальном человеке, который не делится приватной информацией».

7. Одновременно с этим в России наблюдались случаи уголовного преследования граждан по 282-й статье УК. Речь идет о наказании за пресловутые лайки и репосты в Сети. Ситуация приобрела настолько абсурдный характер, что российским властям пришлось частично декрминализировать 282-ю статью.

Еще здесь стоит отметить, что в своем «майском» указе президент Путин обозначил курс на развитие в стране цифровой экономики. Таким образом, значимость интернета в жизни простых россиян будет только расти.

8. Настоящей сенсацией уходящего года стало боестолкновение российских пограничных кораблей с бронированными катерами ВМС Украины в акватории Керченского пролива. В результате украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.

Российская сторона настаивает, что украинские моряки не предупредили пограничные службы РФ о своем следовании через пролив.

«Раньше по проливу проходили фактически безоружные суда, к тому же они просили разрешение у капитана Керченского порта — именно он обладает правом разрешить вход в акваторию Азовского моря. Тогда он им это право дал. На украинский буксир был высажен наш лоцман, и сам проход через пролив осуществлялся под контролем российских пограничных кораблей», — рассказал «Ридусу» военный эксперт Виктор Литовкин.

Сегодня украинские корабли не спрашивали никакого разрешения. Они вторглись в наши территориальные воды, проигнорировав предупредительные сигналы наших пограничников. Ведут себя нагло, дерзко и вызывающе, — заключил Литовкин.

Украинская сторона, напротив, утверждает, что предупреждение якобы было. Помимо этого, официальный Киев обращает внимание на российско-украинский договор от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря. В нем говорится что суда и военные корабли обоих государств пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Отметим, что договор до сих пор является действующим, поскольку ни одной стороной он денонсирован не был.

9. В связи с инцидентом в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в нескольких регионах страны военное положение. В рамках оборонительных мер к границе с Россией были переброшены наиболее боеспособные подразделения ВСУ, а также введен запрет на въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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10. Уходящий год, безусловно, запомнится расцветом в РФ добровольчества. Еще в конце 2017 года президент Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца.

Особенно показательной в этой связи стала работа молодых волонтеров на Чемпионате мира по футболу. Ребятам действительно удалось создать гостеприимную и дружелюбную атмосферу.

По мнению заместителя директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Инны Газиевой, Россия действительно накопила достаточно большой волонтерский опыт.

«На форуме волонтеров к нам подходили люди из многих стран мира, в том числе из США и Турции, их очень интересует наш добровольческий опыт. Они были поражены тем, как был организован Чемпионат мира по футболу летом 2018 года», — заявила Газиева.

11. Также 2018 год ознаменовался расколом православной церкви . 15 декабря в Софийском соборе Киева прошел объединенный собор с участием Константинопольского патриарха Варфоломея и президента Петра Порошенко. По итогам собора было объявлено о создании Православной церкви Украины, подконтрольной Константинопольскому патриархату.

Русская православная церковь не захотела признавать новообразованный религиозный институт.

AP/TASS

12. И в заключение — несколько слов о прошедшем в России Чемпионате мира по футболу.

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге, что Чемпионат мира 2018 года показался ему одним из лучших мундиалей.

AP/TASS

Победа на мундиале досталась сборной Франции. Ей удалось разгромить команду Хорватии счетом 4:2. В церемонии награждения футболистов приняли участие президенты России, Франции и Хорватии: Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович.