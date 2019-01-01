РПЦ против «Иронии судьбы»: Рязанов перевернулся бы в гробу

Митрополит Рязанский Марк в своем новогоднем обращении к прихожанам выступил с критикой всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». По мнению священника, заложенная в картине идея, не является положительной и «основана на предательстве». Фанаты творчества Рязанова высказали предположение, что режиссер перевернулся бы в гробу, если бы услышал подобную смысловую трактовку своего шедевра.

Митрополит Рязанский Марк подверг критике всенародно любимую новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» в своем видеообращении, опубликованном на сайте епархии.

Митрополит Марк выступил в канун Нового года с поздравительной речью, обращенной к своим прихожанам. Он отметил, что для многих людей, которые готовятся встретить Новый год «собеседником и участником жизни является телевизор».

Известно, что российские телеканалы предпочитают показывать хорошо известные старые фильмы, которые так или иначе связаны с праздником. Митрополит особенно отметил «Иронию судьбы», которую показывают на Новый год в течение многих лет.

«Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, — заявил Марк. — Но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма безусловно не является положительной».

Во-первых, по мнению священника, «обретение новой любви основано на предательстве. На предательстве своей невесты».

«Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой, — утверждает митрополит Марк. — Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой».

Эту идею священник назвал вредной, и наполняющей «душу человека ложными и несбыточными мечтаниями».

Любопытно, что примерно те же мысли высказывает в самом фильме отвергнутый Надей ее бывший жених Ипполит. В эпизоде, где Надя выгоняет обоих героев на улицу, в разговоре с Женей Ипполит упрекает того в том, что, напившись в бане, он случайно оказался в другом городе, забыл московскую невесту и обзавелся новой.

«За такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое очень трудно», — подытожил свою речь герой Юрия Яковлева.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда вступился за народный фильм, назвав отношение к картине личным делом каждого.

«Как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку, — написал Легойда в своем телеграм-канале. — В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться».

Сам Легойда подчеркнул, что для него «Ирония судьбы» — прекрасная и добрая новогодняя сказка, посвященная темам любви и дружбы.

В конце декабря ушедшего года Андрей Мягков , сыгравший в фильме Женю Лукашина, заявил, что был недоволен современным продолжением картины. На стадии производства новой «Иронии судьбы» было 48 вариантов сценария, и выбор команды Мягкову не понравился.

«Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем», — сказал Мягков в интервью Teleprogramma.pro.

В своих интервью Мягков часто признается, что устал от этого фильма, и даже предложил не показывать его под Новый год в течение 40 лет. Узнав, что в конце 2017 года «Ирония судьбы» не выйдет на «Первом канале», актер обрадовался и напомнил о «чувстве меры».

«То, что «Иронию судьбы» не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище», — сказал актер.

Сам артист признавался, что роль в картине Рязанова не только сделала его очень известным, но и закрепила за ним имидж алкоголика.