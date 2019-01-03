Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шторм обрушил променад в Калининградской области 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
Шторм, бушующий в Балтийском море, обрушил часть променада в городе Светлогорск Калининградской области. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в Facebook. Очевидцы выкладывают видеозаписи с места происшествия на YouTube.
«Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещен!» — написал он.
МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе 2 января, передает РИА новости. Порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду. Погодные условия также осложняют сильный снегопад и метель.
Аэропорт Храброво в Калининграде все еще не принимает и не отправляет рейсы, сказано на его сайте. Несколько поселков остались без электричества. В городе Пионерский из-за шторма затонул рыболовный траулер.
Последние новости
Умер Крис Кельми Стало известно о преступном прошлом подозреваемого в шпионаже американца Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
Общество , Видео , Погода , МЧС , РИА Новости , Калининградская Область , Светлогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN убрал скандальный материал35
Магнитогорск: трагический список пополнился165
Родственники поделят шикарное наследство Кельми20
Опасная посадка A380 попала на видео18
Лоза обрушился на «Голубой огонек107
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
00:31
Россиянка покалечилась во время катания на «ватрушке»
Происшествия
05:05
Лоза обрушился на «Голубой огонек
Шоу-бизнес
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение