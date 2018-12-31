Путин призвал россиян раскрыть сердца

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Президент Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию 

BFM.RU + ещё 8 31 минуту назад
Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам напомнил им о милосердии и попросил не забывать о тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
«Сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и пониманием, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость», — сказал Путин, поздравляя граждан РФ с наступлением Нового года, передает «Интерфакс».
Президент напомнил, что душевная щедрость «востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен». «Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин.
«Всего несколько секунд отделяет нас от Нового, 2019 года. Давайте пожелаем счастья тем, кто рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу друг другу. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием», — сказал президент. Он пожелал россиянам «радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России — успехов и процветания».
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Общество , Видео , Владимир Путин , Интерфакс
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