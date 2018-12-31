Путин призвал россиян раскрыть сердца

Президент Путин в новогоднем обращении призвал россиян к милосердию

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам напомнил им о милосердии и попросил не забывать о тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.

«Сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и пониманием, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость», — сказал Путин, поздравляя граждан РФ с наступлением Нового года, передает «Интерфакс».

Президент напомнил, что душевная щедрость «востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен». «Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин.