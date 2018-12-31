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Жители Магнитогорска приглашают на Новый год жильцов обрушившегося дома 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Магнитогорска приглашают в гости для встречи Нового года жильцов дома, где обрушился подъезд после взрыва газа, рассказал РИА Новости один из спасателей на месте происшествия.
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"То, что особенно обрадовало, — после появления информации о случившемся люди в социальных сетях стали приглашать к себе за стол. Подарков не обещали, но за стол звали. Это очень по-человечески", — рассказал РИА Новости спасатель.
Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Сообщалось, что в зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах. По последним данным, под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.
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Общество , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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