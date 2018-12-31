Митрополит Рязанский раскритиковал «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал в своем предновогоднем обращении к прихожанам фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Видеозапись опубликована на сайте канала просветительского портала "Логос".

По словам священнослужителя, на первый взгляд в фильме нет ничего плохого, но это не так. Сюжет картины заключается в том, что главный герой крепко выпил и нашел свою любовь, отметил митрополит. Однако при этом он предал свою невесту.

"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина — для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", — считает митрополит.

Священнослужитель отметил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".