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Митрополит Рязанский раскритиковал «Иронию судьбы» 

РИА Новости + ещё 4 36 минут назад
Фото: кадр из фильма
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал в своем предновогоднем обращении к прихожанам фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Видеозапись опубликована на сайте канала просветительского портала "Логос".
По словам священнослужителя, на первый взгляд в фильме нет ничего плохого, но это не так. Сюжет картины заключается в том, что главный герой крепко выпил и нашел свою любовь, отметил митрополит. Однако при этом он предал свою невесту.
"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина — для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", — считает митрополит.
Священнослужитель отметил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".
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