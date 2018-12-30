Сотрудники МЧС призвали москвичей не запускать пиротехнику из окон и с балконов

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

«При запуске петард и хлопушек ни в коем случае не запускайте их из окон своего жилья, с балконов. У нас такие случаи бывали по городу, это очень опасно и категорически запрещено, используйте только специально отведенные места для запуска пиротехники», — сказал А. Бобров.

Он также посоветовал обращать особое внимание на целостность упаковки пиротехники при покупке.

«Когда вы покупаете пиротехническую продукцию, обязательно обращайте внимание на целостность упаковки, чтобы она была без видимых повреждений, а если они есть, то требуйте замены. Перевод должен быть только на русском языке, и не стесняйтесь спрашивать сертификаты соответствия на данные изделия», — добавил А. Бобров.

По его словам, столичные площадки для запуска пиротехники разделены.