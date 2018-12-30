Британка получила письмо от жениха, пропавшего во время Второй мировой войны

Все эти годы Филлис Понтинг считала, что ее избранник передумал на ней жениться.

Жительница Великобритании , 99-летняя Филлис Понтинг, получила письмо от жениха, пропавшего без вести в 1941 году во время Второй мировой войны. Почти 80 лет назад ее возлюбленный Билл Уокер сделал Филлис предложение руки и сердца. В то время Билл служил в Индии , и Филлис отправила ему письмо, в котором написала, что согласна на брак. Правда, ответа Понтинг так и не дождалась. И до сих пор считала, что отсутствие письма от избранника означает, что он передумал жениться.

Послание Билла Уокера спустя 77 лет после отправки удалось поднять со дна Атлантического океана археологам, пишет The Independent . Письмо находилось на затонувшем грузовом корабле, который потопили немецкие подводные лодки у берегов Ирландии.

«Я плакал от радости, когда узнал, что ты согласна. Жаль, что тебя не было рядом в этот момент. Если бы ты только знала, каким счастливым сделала меня», — пишет Билл невесте.

Филлис ничего не знала о пропавшем в войну женихе. Она вышла замуж за другого мужчину, у них родилось четверо детей. Так что сейчас у женщины уже четверо внуков и семь правнуков. Ее муж уже умер, но она снова вышла замуж.

«Думаю, если бы Билл выжил в той войне, мы бы обязательно с ним поженились. Он меня очень любил», — говорит она.

Стоит отметить, что всего на поверхность археологам удалось поднять почти 700 личных посланий, которые так и не дошли до адресатов. Теперь они представлены на экспозиции «Голоса из глубины», которая проходит в Лондонском музее почты.