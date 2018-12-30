Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британка получила письмо от жениха, пропавшего во время Второй мировой войны 

ТК «Звезда» + ещё 4 43 минуты назад
Фото: Pixabay
Все эти годы Филлис Понтинг считала, что ее избранник передумал на ней жениться.
Жительница Великобритании, 99-летняя Филлис Понтинг, получила письмо от жениха, пропавшего без вести в 1941 году во время Второй мировой войны. Почти 80 лет назад ее возлюбленный Билл Уокер сделал Филлис предложение руки и сердца. В то время Билл служил в Индии, и Филлис отправила ему письмо, в котором написала, что согласна на брак. Правда, ответа Понтинг так и не дождалась. И до сих пор считала, что отсутствие письма от избранника означает, что он передумал жениться.
Послание Билла Уокера спустя 77 лет после отправки удалось поднять со дна Атлантического океана археологам, пишет The Independent. Письмо находилось на затонувшем грузовом корабле, который потопили немецкие подводные лодки у берегов Ирландии.
«Я плакал от радости, когда узнал, что ты согласна. Жаль, что тебя не было рядом в этот момент. Если бы ты только знала, каким счастливым сделала меня», — пишет Билл невесте.
Филлис ничего не знала о пропавшем в войну женихе. Она вышла замуж за другого мужчину, у них родилось четверо детей. Так что сейчас у женщины уже четверо внуков и семь правнуков. Ее муж уже умер, но она снова вышла замуж.
«Думаю, если бы Билл выжил в той войне, мы бы обязательно с ним поженились. Он меня очень любил», — говорит она.
Стоит отметить, что всего на поверхность археологам удалось поднять почти 700 личных посланий, которые так и не дошли до адресатов. Теперь они представлены на экспозиции «Голоса из глубины», которая проходит в Лондонском музее почты.
ТК «Звезда»: последние новости
Перед Новым годом россиян ожидает шестидневная рабочая неделя Из окон и балконов нельзя: МЧС напомнило правила запуска пиротехники Случайное фото из Twitter спасло жизнь женщине
Комментарии
Общество , Билл Уокер , The Independent , Индия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США объявили о начале «новой холодной войны»26
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура16
Китайцы выбрали между США и Россией
Барбара Брыльска отшила Боярского4
Его не пугал даже Сталин24
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
06:14
«Разморозить бы ГУЛАГа зоны»: Шнур ответил детдомовцам
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Путин поделился планами на Новый год
Политика
04:40
Майдан утратил силу: Украина больше не гордится
В мире Статьи
01:00
«Дочь ревнует»: Волочкова встретила новую любовь
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей
Политика СНГ
06:36
Марлен Хуциев госпитализирован с супругой
Общество В мире
00:44
Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня
В мире
02:11
Киев отреагировал на крымский забор
В мире Украина
04:04
Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение