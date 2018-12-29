Пока вы спали: Рубль нарушит традицию 

Учебники на Украине очистят от «пропаганды» РФ
Главнокомандующий Украинской повстанческой армии Роман Шухевич не был коллаборационистом, уверены в Министерстве образования и науки Украины. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал в своем фейсбуке, что ведомство обязало издательство «Генеза», выпускающее школьные учебники, изъять из них упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами во время Второй мировой войны. Ранее с таким требованием к министерству и Службе безопасности Украины обратилась партия «Свобода», к которой, в свою очередь, обратились активисты. По мнению последних, с которым согласились все остальные, коллаборационизм Шухевича был опровергнут исследователями и международными и правительственными комиссиями, а утверждения об обратном — «российская пропаганда».
США задержатся в Сирии
Вывод войск США из Сирии продлится по меньшей мере вдвое дольше, чем планировалось, рассказали ABC собеседники в американском Министерстве обороны. Ранее сообщалось, что американцы покинут Арабскую республику в течение 30 дней, однако, по словам источников канала, начавшаяся разработка плана вывода войск сделала очевидным тот факт, что это невозможно сделать столь быстро. Собеседники отметили, что ныне планируемый срок вывода войск — несколько месяцев.
Рубль нарушит традицию
В начале 2019 году рубль может нарушить традицию роста, заявил «Взгляду» главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко. По его словам, 10 лет подряд российская валюта начинает год с укрепления, которое длится до мая, так как именно в это время объем экспорта нефти наиболее высок. Однако начало 2019-го может стать исключением, так как основное влияние на курс рубля будет оказывать не стоимость нефти, а вероятные новые санкции США и объем покупок валюты ЦБ и Минфином РФ. По словам Анастасии Сосновой из «Фридом Финанс», мягкие санкции укрепят рубль (до 63 рублей за доллар), но покупки валюты нивелируют рост. Жесткие санкции могут привести рубль к просадке до 72-73 рублей за доллар.
"Авангард" посеял панику в США
«Новогодний подарок» президента Владимира Путина россиянам, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», заставил нервничать военных США, считает немецкое издание Die Welt. По словам автора публикации, после заявления Путина трехдневной давности о завершении испытаний «Авангарда» и их успешности американцы работают над своим комплексом перехвата гиперзвукового оружия Glide Breaker под сильным «давлением».
Египет могут снова закрыть
Поездки россиян в Египет следует приостановить либо относиться к маршрутам экскурсий «внимательнее». Так, по данным «Известий», на вчерашний теракт у пирамид Гизы отреагировал сенатор Валерий Рязанский. В результате взрыва в Египте погибли три туриста из Вьетнама и местный гид, еще 10 вьетнамцев и египетский водитель пострадали. По словам главы комитета Совфеда по социальной политике, России следует отреагировать на теракт, однако он не должен стать поводом для приостановки всех отношений между странам.