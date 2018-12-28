Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства

Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу в атриуме Большого театра.

"Позвольте поблагодарить каждого из вас. Следующий год станет не менее продуктивным, чем текущий и предыдущие года. Хочу поздравить вас с этими наградами и пожелать здоровья, счастья, добра, успехов в профессии", — сказал Мединский на награждении.

Министр наградил Орденом Дружбы директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила Афанасьева , артиста МХТ имени Чехова Александра Семчева и музыканта Виктора Зинчука.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отметили главного дирижера — музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева, режиссера Валерия Тодоровского , актера Николая Фоменко , концертного директора группы "Земляне" Анатолия Шендерова. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора Музея истории литературы имени Даля Дмитрия Бака.

Помимо этого, в рамках церемонии вручили почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а также почетные грамоты президента РФ.