Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства, в частности, актрисе Юлии Пересильд, актерам Дмитрию Дюжеву и Андрею Мерзликину, а также музыканту Виктору Зинчуку, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу в атриуме Большого театра.
"Позвольте поблагодарить каждого из вас. Следующий год станет не менее продуктивным, чем текущий и предыдущие года. Хочу поздравить вас с этими наградами и пожелать здоровья, счастья, добра, успехов в профессии", — сказал Мединский на награждении.
Министр наградил Орденом Дружбы директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила Афанасьева, артиста МХТ имени Чехова Александра Семчева и музыканта Виктора Зинчука.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отметили главного дирижера — музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева, режиссера Валерия Тодоровского, актера Николая Фоменко, концертного директора группы "Земляне" Анатолия Шендерова. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора Музея истории литературы имени Даля Дмитрия Бака.
Звания "Заслуженный артист РФ" удостоились актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, артистка балета Анна Никулина, пианистка Екатерина Мечетина.
Нагрудные знаки министерства культуры "За вклад в российскую культуру" присудили артисту театра и кино Всеволоду Шиловскому, артисту театра "Школа современной пьесы" Евгению Гришковцу, президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели.
Помимо этого, в рамках церемонии вручили почетные звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а также почетные грамоты президента РФ.